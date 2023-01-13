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Conversa de Bolso

Os principais gastos do começo de ano e como organizar as finanças!

Ouça as dicas do comentarista Felipe Storch

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 12:08

Publicado em 

13 jan 2023 às 12:08
Finanças
Finanças Crédito: Pixabay
Começo de ano chegou e, com ele, uma lista de novas contas para pagar: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além das taxas de mensalidade e rematrícula de escolas e universidades e dos gastos com material escolar. Diante desse cenário, nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch orienta como organizar as finanças e tentar achar um equilíbrio no pagamento das dívidas. Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 13-01-23.mp3

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