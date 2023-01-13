Os principais gastos do começo de ano e como organizar as finanças!

Começo de ano chegou e, com ele, uma lista de novas contas para pagar: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além das taxas de mensalidade e rematrícula de escolas e universidades e dos gastos com material escolar. Diante desse cenário, nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch orienta como organizar as finanças e tentar achar um equilíbrio no pagamento das dívidas. Ouça a conversa completa!