Os motivos mais comuns para as pessoas se endividarem

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque o tema que o endividamento financeiro tem se tornado uma realidade cada vez mais presente no cenário econômico brasileiro. Para se ter uma ideia do problema, a proporção de famílias com contas a vencer passou de 78,1% no último mês de março para 78,5% em abril, o segundo mês seguido de crescimento, apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). O resultado é mais elevado também que o de um ano antes, em abril de 2023, quando 78,3% das famílias estavam endividadas. E quais são os fatores que pesam para o endividamento? Ouça a conversa completa!