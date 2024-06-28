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Conversa de Bolso

Os motivos mais comuns para as pessoas se endividarem

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 12:09

Publicado em 

28 jun 2024 às 12:09
Lei do superendividamento foi aprovada na Câmara dos Deputados
Lei do superendividamento foi aprovada na Câmara dos Deputados Crédito: iStock
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque o tema que o endividamento financeiro tem se tornado uma realidade cada vez mais presente no cenário econômico brasileiro. Para se ter uma ideia do problema, a proporção de famílias com contas a vencer passou de 78,1% no último mês de março para 78,5% em abril, o segundo mês seguido de crescimento, apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). O resultado é mais elevado também que o de um ano antes, em abril de 2023, quando 78,3% das famílias estavam endividadas. E quais são os fatores que pesam para o endividamento? Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 28-06-24.mp3

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