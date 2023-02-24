Os maiores erros de cada perfil de investidor

Investir não é um bicho de sete cabeças, como já vimos em edições anteriores do Conversa de Bolso. Nesta sexta-feira (24), o comentarista Felipe Storch fala sobre os erros de cada perfil de investidor.
Conversa de Bolso - 24-02-23.mp3
De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Ambima), o perfil do investidor é definido por 4 características: tolerância ao risco, situação financeira, conhecimento de mercado e objetivos. São eles: conservador, moderado e arrojado.