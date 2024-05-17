Os ensinamentos do bilionário Warren Buffett aos investidores

A conferência anual da Berkshire Hathaway, empresa de investimentos do lendário investidor Warren Buffett, aconteceu, no início deste mês e reuniu acionistas ávidos para ouvir os conselhos valiosos e a visão do mercado do megainvestidor, o 9º homem mais rico do mundo, dono de uma fortuna estimada em US$ 131,7 bilhões segundo a revista Forbes. Um de seus ensinamentos as pessoas é não se endividar para realizar investimentos, por exemplo. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!