Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Os ensinamentos do bilionário Warren Buffett aos investidores

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 11:42

Publicado em 

17 mai 2024 às 11:42
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro
dinheiro Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho
A conferência anual da Berkshire Hathaway, empresa de investimentos do lendário investidor Warren Buffett, aconteceu, no início deste mês e reuniu acionistas ávidos para ouvir os conselhos valiosos e a visão do mercado do megainvestidor, o 9º homem mais rico do mundo, dono de uma fortuna estimada em US$ 131,7 bilhões segundo a revista Forbes. Um de seus ensinamentos as pessoas é não se endividar para realizar investimentos, por exemplo. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 17-05-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados