Os desafios para as empresas abertas se manterem ativas em 2021

Ano de crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, 2020 contrariou as expectativas e registrou número de empresas abertas superior ao de empresas fechadas. No Brasil, foram 3,359 milhões de novos negócios foram abertos e 1,044 milhão encerrado, segundo dados do Ministério da Saúde. No Espírito Santo, foram 13.997 constituições empresarias, contra 9.675 extinções.

E em 2021, o cenário permanece: em janeiro, foram 1.388 abertas e 761 fechadas, de acordo com a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES). Porém, se as aberturas continuam superando os fechamentos, a crise econômica também continua, ou seja, as empresas vão ter que lutar para se manter na pandemia que ainda permanece entre nós. Quem aponta quais serão os desafios que as empresas precisaram enfrentar para se manterem abertas é Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. Acompanhe!