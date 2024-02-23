Onde aplicar? Conheça 10 investimentos melhores que a poupança

Nesta edição de "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch apresenta aos ouvintes da rádio CBN Vitória 10 opções de investimentos que rendem mais do que a caderneta de poupança. Entre eles, Tesouro Direto, Certificado de Depósito Bancário (CDB) e até investimento em ouro! Ouça a conversa completa.