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Conversa de Bolso

Onde aplicar? Conheça 10 investimentos melhores que a poupança

Ouça as dicas do comentarista Felipe Storch

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 11:55

Publicado em 

23 fev 2024 às 11:55
Dinheiro traz felicidade?
Dinheiro traz felicidade? Crédito: Pexels
Nesta edição de "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch apresenta aos ouvintes da rádio CBN Vitória 10 opções de investimentos que rendem mais do que a caderneta de poupança. Entre eles, Tesouro Direto, Certificado de Depósito Bancário (CDB) e até investimento em ouro! Ouça a conversa completa.
CBN - Conversa de Bolso - 23-02-24.mp3
Tesouro Direto.
Certificado de Depósito Bancário (CDB).
Letra de Crédito Imobiliário (LCI).
Letra de Crédito do Agronegócio (LCA).
Letra de Câmbio (LC).
Fundos Imobiliários.
Fundos de Investimentos.
CRIs e CRAs.
Investimento em ouro.

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