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Conversa de Bolso

Quando vale a pena consumir usando cartões de crédito?

Ouça as dicas da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 11:49

Publicado em 

22 abr 2022 às 11:49
Cartão, cartão de crédito, cartão de débito
Crédito: Pixabay
A circulação de dinheiro vivo na economia, de mão em mão no comércio, tem diminuído a cada dia com o aumento das transações via PIX e cartões. O volume transacionado via cartões cresceu 33% entre 2020 e 2021, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). A pergunta é: quando vale a pena consumir usando cartões de crédito? Os cartões oferecem resgate de pontos, cashback, troca por produtos, mas há muitas vezes anuidades e gastos mínimos envolvidos. É sobre esse assunto que Neyla Tardin trata nesta edição do "Conversa de Bolso". Ouça a conversa completa!
CONVERSA DE BOLSO - 22-04-22

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