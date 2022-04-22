A circulação de dinheiro vivo na economia, de mão em mão no comércio, tem diminuído a cada dia com o aumento das transações via PIX e cartões. O volume transacionado via cartões cresceu 33% entre 2020 e 2021, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). A pergunta é: quando vale a pena consumir usando cartões de crédito? Os cartões oferecem resgate de pontos, cashback, troca por produtos, mas há muitas vezes anuidades e gastos mínimos envolvidos. É sobre esse assunto que Neyla Tardin trata nesta edição do "Conversa de Bolso". Ouça a conversa completa!