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Conversa de Bolso

O que são COE's e há risco nesse tipo de investimento? Entenda!

Assunto para o comentarista Felipe Storch

Publicado em 17 de Outubro de 2025 às 12:14

Publicado em 

17 out 2025 às 12:14
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investidor, investimento, ações, bolsa de valores, renda fixa, renda variável, mercado de ações, COE's Crédito: Freepik
Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz em destaque a notícia que investidores que aplicaram em Certificados de Operações Estruturadas (COEs) vinculados a títulos de dívida da Ambipar e da Braskem, distribuídos principalmente pela XP Investimentos e pelo BTG Pactual, enfrentam perdas de até 93% do valor investido. De acordo com informações do "G1", o colapso desses investimentos, distribuídos principalmente pela XP e pelo BTG, tem provocado frustração e levantado dúvidas entre os investidores sobre a transparência, a qualidade das informações oferecidas e os riscos efetivos envolvidos. De forma geral, os COEs são investimentos que misturam diferentes tipos de ativos financeiros em uma única aplicação. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 17-10-25.mp3

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