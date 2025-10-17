O que são COE's e há risco nesse tipo de investimento? Entenda!

Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz em destaque a notícia que investidores que aplicaram em Certificados de Operações Estruturadas (COEs) vinculados a títulos de dívida da Ambipar e da Braskem, distribuídos principalmente pela XP Investimentos e pelo BTG Pactual, enfrentam perdas de até 93% do valor investido. De acordo com informações do "G1", o colapso desses investimentos, distribuídos principalmente pela XP e pelo BTG, tem provocado frustração e levantado dúvidas entre os investidores sobre a transparência, a qualidade das informações oferecidas e os riscos efetivos envolvidos. De forma geral, os COEs são investimentos que misturam diferentes tipos de ativos financeiros em uma única aplicação. Ouça a conversa completa!