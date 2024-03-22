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Conversa de Bolso

O que são BDR's? Como funcionam? Entenda!

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 22 de Março de 2024 às 11:29

Publicado em 

22 mar 2024 às 11:29
Notas de 100 e 200 reais em dinheiro
Notas de 100 e 200 reais em dinheiro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o tema em destaque com o comentarista Felipe Storch é sugestão do ouvinte Edson. Ele sugere: "Bom dia! Gostaria de saber mais sobre os BDR's". De forma geral, a sigla BDR, "Brazilian Depositary Receipts", significa valores mobiliários emitidos e negociados no Brasil que representam outro valor mobiliário negociado no exterior. São, portanto, uma forma de investimento indireto nos ativos financeiros por eles representados.
De acordo com informações do "Portal do Investidor", do Governo Federal, "os BDRs podem ser lastreados em: ações negociadas no exterior emitidas por emissores estrangeiros; títulos representativos de dívida negociados no exterior e emitidos por emissores estrangeiros ou por companhias abertas brasileiras com registro na CVM; ou, ainda, cotas de fundos de índice (ETFs) negociados no exterior". Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 22-03-24

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