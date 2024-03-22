O que são BDR's? Como funcionam? Entenda!

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o tema em destaque com o comentarista Felipe Storch é sugestão do ouvinte Edson. Ele sugere: "Bom dia! Gostaria de saber mais sobre os BDR's". De forma geral, a sigla BDR, "Brazilian Depositary Receipts", significa valores mobiliários emitidos e negociados no Brasil que representam outro valor mobiliário negociado no exterior. São, portanto, uma forma de investimento indireto nos ativos financeiros por eles representados.