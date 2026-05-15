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Conversa de Bolso

O que muda com o fim da "taxa das blusinhas"? Especialista explica!

Ouça detalhes na participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 11:36

Publicado em 

15 mai 2026 às 11:36
Compras de até US$ 50 na Shopee e Shein não terão mais isenção de importação
Shopee e Shein  Crédito: Divulgação/Shopee
Nesta semana, o governo federal anunciou o fim da chamada "taxa das blusinhas", nome dado ao imposto de importação de 20% cobrado sobre compras internacionais de até US$ 50 feitas por meio do programa Remessa Conforme. A iniciativa foi formalizada em uma Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e em uma portaria do Ministério da Fazenda, divulgadas no “Diário Oficial da União” na terça-feira (12). A isenção entrou em vigor após a publicação. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch explica, na prática, o que muda para o consumidor.
CBN - Conversa de Bolso - 15-05-26.mp3

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