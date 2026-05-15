O que muda com o fim da "taxa das blusinhas"? Especialista explica!

Nesta semana, o governo federal anunciou o fim da chamada "taxa das blusinhas", nome dado ao imposto de importação de 20% cobrado sobre compras internacionais de até US$ 50 feitas por meio do programa Remessa Conforme. A iniciativa foi formalizada em uma Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e em uma portaria do Ministério da Fazenda, divulgadas no “Diário Oficial da União” na terça-feira (12). A isenção entrou em vigor após a publicação. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch explica, na prática, o que muda para o consumidor.