O que muda com a Reforma tributária: como fica o imposto para grandes fortunas?

Com o tema da reforma tributária em alta, um tema que voltou à pauta é o aumento de impostos sobre as pessoas mais ricas, reduzindo a carga tributária sobre as camadas mais pobres da sociedade. Isso traz à tona um tema que é discutido no Brasil há pelo menos 35 anos: o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). Previsto na Constituição de 1988, o IGF nunca chegou a ser instituído no país, embora cerca de 50 projetos de lei já tenham sido propostos no Congresso Nacional desde então. Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!