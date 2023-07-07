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Conversa de Bolso

O que muda com a Reforma tributária: como fica o imposto para grandes fortunas?

Quem explica é o comentarista Felipe Storch

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 11:51

Publicado em 

07 jul 2023 às 11:51
Dinheiro, real, cédula, grana, moeda
Dinheiro, real, cédula, grana, moeda Crédito: Pixabay
Com o tema da reforma tributária em alta, um tema que voltou à pauta é o aumento de impostos sobre as pessoas mais ricas, reduzindo a carga tributária sobre as camadas mais pobres da sociedade. Isso traz à tona um tema que é discutido no Brasil há pelo menos 35 anos: o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). Previsto na Constituição de 1988, o IGF nunca chegou a ser instituído no país, embora cerca de 50 projetos de lei já tenham sido propostos no Congresso Nacional desde então. Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 07-07-23.mp3

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