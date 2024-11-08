O que fazer quando chegar o décimo terceiro salário?

Nesta edição do “Conversa de Bolso”, com o comentarista Felipe Storch, o destaque é que os trabalhadores têm até o dia 30 de novembro para receber a primeira parcela do 13° salário, conforme a lei criada em 1962. Em muitos casos, os empregadores já disponibilizaram o demonstrativo de pagamento para consulta desta parcela do benefício.

Também conhecido como gratificação natalina, o acréscimo anual pode ser pago em parcela única ou dividido em até duas prestações, sendo que a segunda deve cair na conta até o dia 20 de dezembro. E quando chegar o dinheiro? O que fazer com ele? Quitar dívidas, investir, fazer a “comprinha” de fim de ano? Ouça a conversa completa!