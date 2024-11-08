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Conversa de Bolso

O que fazer quando chegar o décimo terceiro salário?

Quem explica é o comentarista Felipe Storch

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 11:39

Publicado em 

08 nov 2024 às 11:39
Novo valor do salário mínimo
Novo valor do salário mínimo Crédito: IStock
Nesta edição do “Conversa de Bolso”, com o comentarista Felipe Storch, o destaque é que os trabalhadores têm até o dia 30 de novembro para receber a primeira parcela do 13° salário, conforme a lei criada em 1962. Em muitos casos, os empregadores já disponibilizaram o demonstrativo de pagamento para consulta desta parcela do benefício.
Também conhecido como gratificação natalina, o acréscimo anual pode ser pago em parcela única ou dividido em até duas prestações, sendo que a segunda deve cair na conta até o dia 20 de dezembro. E quando chegar o dinheiro? O que fazer com ele? Quitar dívidas, investir, fazer a “comprinha” de fim de ano? Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 08-11-24.mp3

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