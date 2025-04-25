O que fazer? Oito em cada 10 brasileiros que atrasaram contas são reincidentes

O assunto em destaque no "Conversa de Bolso" são os devedores reincidentes. Reincidentes são aquelas pessoas que atrasaram contas nos últimos 12 meses. Dados do Indicador de Reincidência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), apontam que oito em cada 10 brasileiros retornam para o cadastro de negativação menos de um ano após o pagamento de uma conta negociada.