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Conversa de Bolso

O que fazer? Oito em cada 10 brasileiros que atrasaram contas são reincidentes

Ouça as dicas do comentarista Felipe Storch

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 10:57

Publicado em 

25 abr 2025 às 10:57
Pessoas organizam contas a pagar
Mutirão para negociar dívidas a partir de segunda-feira Crédito: Freepik
O assunto em destaque no "Conversa de Bolso" são os devedores reincidentes. Reincidentes são aquelas pessoas que atrasaram contas nos últimos 12 meses. Dados do Indicador de Reincidência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), apontam que oito em cada 10 brasileiros retornam para o cadastro de negativação menos de um ano após o pagamento de uma conta negociada.
O indicador aponta, ainda, que os Millenials — aqueles nascidos entre 1981 e 1995 — foram os que tiveram a participação mais expressiva no nível de reincidentes em março. O comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 24-04-25.mp3

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