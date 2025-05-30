O que explica? Brasileiros trabalharam 149 dias somente para pagar impostos

Nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch, o destaque é a notícia que desde 1 de janeiro até esta quinta-feira (29), passaram-se 149 dias. E ao longo deste período, os brasileiros trabalharam exclusivamente para pagar tributos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. A avaliação considera a incidência da taxa de 40,82% sobre impostos, taxas e contribuições sobre a renda, o consumo e o patrimônio do cidadão. Ouça a conversa completa!