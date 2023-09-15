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Conversa de Bolso

O que está acontecendo: real tem a 3ª maior desvalorização frente ao dólar

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 11:48

Publicado em 

15 set 2023 às 11:48
Dinheiro, real, cédula, grana, moeda
Dinheiro, real, cédula, grana, moeda Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que entre as principais moedas sul-americanas, o Real teve o terceiro pior desempenho em relação ao dólar nos últimos 10 anos. De acordo com um levantamento da consultoria financeira L4 Capital e dados da plataforma financeira Investing, a moeda nacional perde apenas para o peso argentino e o peso uruguaio. As informações são de "O Globo". Ele explica o fenômeno e suas consequências. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -15-09-23.mp3

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