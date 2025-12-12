O que é um devedor contumaz? Especialista orienta!

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação que a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana uma proposta que combate o chamado "devedor contumaz". Assim são chamados os contribuintes que deixam de pagar impostos de maneira planejada e recorrente a fim de driblar legislações tributárias. Reportagem do portal "G1" traz que o projeto, que segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquadra como devedor contumaz o contribuinte que usa a inadimplência de tributos reiterada e injustificada como estratégia de negócio.