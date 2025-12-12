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Conversa de Bolso

O que é um devedor contumaz? Especialista orienta!

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 12 de Dezembro de 2025 às 11:21

Publicado em 

12 dez 2025 às 11:21
Sem arcabouço fiscal, o risco é a inflação crescer junto com a dívida pública
 dívida  Crédito: Freepik
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação que a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana uma proposta que combate o chamado "devedor contumaz". Assim são chamados os contribuintes que deixam de pagar impostos de maneira planejada e recorrente a fim de driblar legislações tributárias. Reportagem do portal "G1" traz que o projeto, que segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquadra como devedor contumaz o contribuinte que usa a inadimplência de tributos reiterada e injustificada como estratégia de negócio.
Pela proposta, entram nesta categoria os contribuintes que têm, em nível federal, dívida tributária superior a R$ 15 milhões e correspondente a mais de 100% do seu patrimônio conhecido. Nos estados e municípios, a caracterização será diferente. Mas o que é o devedor contumaz? Quais são os tipos de devedores? O comentarista explica. Ouça a conversa completa!
CBN - CONVERSA DE BOLSO - 8.04s - 12-12-25.mp3

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