O que é e como a autonomia do BC pode afetar o cidadão brasileiro  

Na última quarta-feira (10), a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto que dá autonomia ao Banco Central. Mas, afinal, do que se trata o projeto e como ele, de fato, vai afetar os brasileiros? Quem responde é Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. A principal mudança seria a independência do Banco Central em relação ao poder Executivo, ou seja, mandato fixo de quatro anos para o presidente e os diretores da instituição, que não deve coincidir com o mandato do presidente do país. Acompanhe as explicações do comentarista!