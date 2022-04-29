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Conversa de Bolso

O que é a recompra de ações e quais são as vantagens para investidores

Acompanhe a análise da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 11:41

Publicado em 

29 abr 2022 às 11:41
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Na última quarta-feira (27), a mineradora Vale anunciou um novo programa para recomprar 500 milhões de ações negociadas no mercado financeiro - o equivalente a 10% do total de seus papéis em circulação. Considerando a última cotação, a companhia deve pagar R$ 84 por ação, ou seja, vai destinar um total de R$ 42 bilhões para a recompra ao longo de 18 meses. Mas qual é o interesse das companhias em recomprar suas ações oferecidas na bolsa de valores? Quem explica é Neyla Tardin, nesta edição do Conversa de Bolso. Acompanhe!
Conversa De Bolso - 29-04-22

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