O que é a recompra de ações e quais são as vantagens para investidores

Na última quarta-feira (27), a mineradora Vale anunciou um novo programa para recomprar 500 milhões de ações negociadas no mercado financeiro - o equivalente a 10% do total de seus papéis em circulação. Considerando a última cotação, a companhia deve pagar R$ 84 por ação, ou seja, vai destinar um total de R$ 42 bilhões para a recompra ao longo de 18 meses. Mas qual é o interesse das companhias em recomprar suas ações oferecidas na bolsa de valores? Quem explica é Neyla Tardin, nesta edição do Conversa de Bolso. Acompanhe!