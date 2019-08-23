O que devo avaliar antes de escolher a linha de crédito imobiliário?

A partir da próxima segunda-feira (26), a Caixa Econômica Federal passará a oferecer um financiamento imobiliário com taxa de juro mais baixa. Entretanto, esse tipo de contrato será reajustado mensalmente pela inflação, tendo como referência o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O quadro Conversa de Bolso desta sexta-feira (23) explica o que devemos nos atentar antes de adquirir um crédito imobiliário. O comentarista Fernando Galdi esclarece aos ouvintes: o comprador pode conseguir juros mais baixos, mas terá que correr o risco de se submeter aos altos e baixos da inflação oficial. Acompanhe!