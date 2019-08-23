Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONVERSA DE BOLSO

O que devo avaliar antes de escolher a linha de crédito imobiliário?

Ouça as dicas do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 11:50

Publicado em 

23 ago 2019 às 11:50
A partir da próxima segunda-feira (26), a Caixa Econômica Federal passará a oferecer um financiamento imobiliário com taxa de juro mais baixa. Entretanto, esse tipo de contrato será reajustado mensalmente pela inflação, tendo como referência o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O quadro Conversa de Bolso desta sexta-feira (23) explica o que devemos nos atentar antes de adquirir um crédito imobiliário. O comentarista Fernando Galdi esclarece aos ouvintes: o comprador pode conseguir juros mais baixos, mas terá que correr o risco de se submeter aos altos e baixos da inflação oficial. Acompanhe!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 23-08-19
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados