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CONVERSA DE BOLSO

O perfil do investidor aos 25 anos de idade e com 25 de experiência

Diferentes perfis para o comentário de Fernando Galdi

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 11:26

Publicado em 

30 abr 2021 às 11:26
Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi, no clima de aniversário da CBN Vitória, traz uma análise sobre investimentos em alta para aqueles que estão na faixa etária dos 25 anos de idade - e, claro, já pensam no futuro e as melhores oportunidades presentes no mercado - e o que aqueles que já têm 25 ou mais anos de experiência apontam como os melhores caminhos. E, você, está em qual perfil? Galdi destaca que ele, por exemplo, passou pelas duas gerações. "Vi a evolução e muita coisa tem mudado", explica. Ele também recorda quais foram as principais lições aprendidas desde 1996 no mercado. Confira a análise completa sobre o assunto!
Conversa de Bolso - 30-04-21.mp3

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