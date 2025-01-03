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Conversa de Bolso

Novo salário mínimo: as mudanças na economia em 2025

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 11:46

Publicado em 

03 jan 2025 às 11:46
Salário mínimo brasileiro é menor do que deveria?
Salário mínimo brasileiro  Crédito: Pixabay
Diversas mudanças na lei entrarão em vigor no Brasil a partir deste início de ano – incluindo, mudanças na economia. Entre as principais mudanças, estão o novo valor do salário mínimo, novas regras para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. No primeiro dia do ano passou a valer o valor do novo salário mínimo, que será de R$1.518, um aumento de R$ 106 — equivalente a 7,5%. Com isso, haverá aumento real, acima da inflação. Vamos entender o impacto destas mudanças na participação do comentarista Felipe Storch. 
CBN - Conversa de Bolso 03-01-24.mp3

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