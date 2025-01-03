Novo salário mínimo: as mudanças na economia em 2025

Diversas mudanças na lei entrarão em vigor no Brasil a partir deste início de ano – incluindo, mudanças na economia. Entre as principais mudanças, estão o novo valor do salário mínimo, novas regras para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. No primeiro dia do ano passou a valer o valor do novo salário mínimo, que será de R$1.518, um aumento de R$ 106 — equivalente a 7,5%. Com isso, haverá aumento real, acima da inflação. Vamos entender o impacto destas mudanças na participação do comentarista Felipe Storch.