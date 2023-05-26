Novo arcabouço: os principais pontos e passos após aprovação na Câmara

Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que o texto-base do novo arcabouço fiscal foi aprovado pela Câmara dos Deputados, na noite da última terça-feira (23). A medida deve substituir o teto de gastos – regra que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação – e prevê aumento de despesas atrelado à alta na arrecadação pública.