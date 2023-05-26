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Conversa de Bolso

Novo arcabouço: os principais pontos e passos após aprovação na Câmara

Quem detalha é o comentarista Felipe Storch

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 12:09

Publicado em 

26 mai 2023 às 12:09
Congresso, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado
Congresso, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Crédito: Pedro França - Agência Senado
Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que o texto-base do novo arcabouço fiscal foi aprovado pela Câmara dos Deputados, na noite da última terça-feira (23). A medida deve substituir o teto de gastos – regra que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação – e prevê aumento de despesas atrelado à alta na arrecadação pública.
Em seguida, será enviado para análise no Senado, onde pode passar por comissões ou segue direto para votação em plenário. Se aprovado no Congresso, o novo marco fiscal vai para sanção do presidente Lula. A última etapa é a publicação no "Diário Oficial da União". Com isso, o arcabouço passará a ser oficialmente a âncora fiscal do governo.
CBN - Conversa de Bolso - 26-05-23.mp3

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