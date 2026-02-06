Novas regras de segurança do Pix estão valendo; saiba o que mudou!

Os bancos passaram a ser obrigados a seguir novas regras de segurança do Pix, sistema de transferência em tempo real, desde a última segunda-feira (2). Isso porque entrou em vigor de forma obrigatória a versão 2.0 do chamado mecanismo de devolução do PIX para viabilizar a restituição em casos de fraude e de falha operacional. Antes, a devolução só podia ser feita a partir da conta usada na fraude. No entanto, os golpistas costumam sacar ou transferir rapidamente o dinheiro para outras contas, perdendo a possibilidade de rastreio. Segundo informações do portal "G1", com as novas regras, o sistema de devolução do PIX vai rastrear com mais precisão o caminho do dinheiro e permitir que valores desviados sejam recuperados mesmo após deixarem a conta original do golpista. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!