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Conversa de Bolso

Nova regra dos juros do rotativo do cartão já está valendo; entenda os impactos

Assunto para o nosso comentarista Felipe Storch

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 12:11

Publicado em 

05 jan 2024 às 12:11
cartão de crédito, juros, taxa de juros
Cartão de crédito, rotativo, juros Crédito: Freepik
Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que as novas regras que limitam os juros do rotativo do cartão de crédito no Brasil começaram a valer na quarta-feira (3). Com a mudança, a dívida total (com juros) de quem atrasa a fatura do cartão não poderá ultrapassar o dobro do débito original. Em geral, os juros do rotativo são os mais altos do mercado, por se tratar de uma linha de crédito com facilidade de entrada e enorme taxa de inadimplência. A modalidade é considerada emergencial e não exige garantia, o que faz as taxas dispararem. Com a mudança, as novas dívidas ficam assim: se a dívida original for de R$ 100; o valor total a ser pago pelo cliente, com a cobrança de juros e encargos, não poderá exceder R$ 200. As informações são do portal "G1". O comentarista explica a nova regra e os seus impactos. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 05-01-24

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