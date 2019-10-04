Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONVERSA DE BOLSO

No dia do Planejamento Financeiro, aprenda a colocar as contas em dia

As orientações são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 11:48

Publicado em 

04 out 2019 às 11:48
Você está satisfeito com a forma na qual você administra suas contas? Se a resposta é não, essa é a oportunidade de você resolver seus problemas financeiros. É sobre esse assunto que o comentarista Fernando Galdi fala nesta edição do Conversa de Bolso. Aproveitando o clima do dia do Planejamento Financeiro, comemorado nesta sexta-feira (04), Galdi traz as melhores dicas sobre como manter as contas em ordem.
O objetivo da data, segundo a Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, é aumentar a conscientização sobre a importância da educação e proteção dos investidores e destacar as iniciativas nessa área em todo o mundo. Algumas dicas apontadas pela Associação são manter o controle sobre suas despesas e receitas, usar o cartão de crédito estrategicamente e acompanhar seus gastos. Confira!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 04-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados