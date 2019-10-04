No dia do Planejamento Financeiro, aprenda a colocar as contas em dia

Você está satisfeito com a forma na qual você administra suas contas? Se a resposta é não, essa é a oportunidade de você resolver seus problemas financeiros. É sobre esse assunto que o comentarista Fernando Galdi fala nesta edição do Conversa de Bolso. Aproveitando o clima do dia do Planejamento Financeiro, comemorado nesta sexta-feira (04), Galdi traz as melhores dicas sobre como manter as contas em ordem.