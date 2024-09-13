Na prática: por que a melhora dos índices econômicos não é percebida pelos brasileiros?

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz uma relação entre os sinais da economia brasileira e a percepção dos brasileiros sobre o consumo no dia a dia. Desemprego no menor nível da série histórica, crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) acima da expectativa e inflação no limite da meta ainda não refletem positivamente na vida dos brasileiros. Apesar dos indicadores sinalizarem para o ambiente positivo, a percepção de melhora alcança apenas um quarto da população, conforme o último levantamento do Instituto Datafolha, divulgado no mês de agosto. Por que isso, afinal, acontece? Ouça a conversa completa!