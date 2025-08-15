Na prática: entenda o plano de socorro para empresas afetadas por tarifaço de Trump

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou esta semana o plano de socorro para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. O pacote estabelece uma série de instrumentos para auxiliar os exportadores afetados, de linhas de crédito subsidiado a compras governamentais, que poderão ser utilizados conforme as diretrizes da medida provisória (MP) enviada ao Congresso Nacional. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch detalha o assunto. Ouça a conversa completa!