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Conversa de Bolso

Na prática: entenda o plano de socorro para empresas afetadas por tarifaço de Trump

Ouça as explicações do comentarista Felipe Storch

Publicado em 15 de Agosto de 2025 às 11:34

Publicado em 

15 ago 2025 às 11:34
Lula lança Plano Brasil Soberania contra o tarifaço
Lula lança Plano Brasil Soberania contra o tarifaço Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou esta semana o plano de socorro para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. O pacote estabelece uma série de instrumentos para auxiliar os exportadores afetados, de linhas de crédito subsidiado a compras governamentais, que poderão ser utilizados conforme as diretrizes da medida provisória (MP) enviada ao Congresso Nacional. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 15-08-25.mp3

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