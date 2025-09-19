Na prática: cinco decisões que você precisará tomar sobre o seu dinheiro!

Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz como destaque dicas e orientações sobre decisões que uma pessoa tem que tomar na vida a respeito do seu dinheiro. Artigo da "Financial Times" aponta que as cinco decisões cruciais sobre dinheiro que as pessoas precisam tomar envolvem escolher com quem casar e compartilhar finanças, selecionar a carreira com potencial de longo prazo, evitar o endividamento excessivo e focar em ativos, gerenciar o orçamento/criar uma reserva de emergência, e, finalmente, investir o dinheiro para construir patrimônio e garantir o futuro, especialmente após quitar dívidas. Ouça a conversa completa!