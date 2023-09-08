Mudanças no Pix? Banco Central divulga novidades no pagamento

Nesta semana foi divulgado pelo Banco Central um relatório com todo o percurso até a criação e o lançamento da forma de pagamento instantâneo até a sua consolidação como um dos meios preferidos pelos brasileiros: o Pix. Nomeado “Relatório de Gestão do Pix – Concepção e primeiros anos de funcionamento 2020-2022”, o documento também abordou os planos promissores para o futuro do Pix. Um dos pontos que mais chamou a atenção dos usuários foi a possibilidade futura de poder realizar pagamentos sem estar conectado à internet. Há, ainda, espaço para estudar formas alternativas de iniciar o pagamento por Pix, com uso de tecnologia por aproximação, por exemplo, o que inclui bluetooth e biometria. “Entre as possibilidades de desenvolvimentos futuros, está o uso de outras formas de iniciação que permitam que o pagador esteja sem conectividade à internet para realizar transações Pix, o que tem potencial de ampliar o acesso e dar mais comodidade ao usuário, estimulando novas dinâmicas de uso e a substituição de meios de pagamento menos eficientes”, diz trecho. Este é o tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch. Ouça a conversa completa!