Mudanças no cartão de crédito já estão em vigor; entenda o que mudou

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que desde a segunda-feira (1º), os donos de cartão de crédito podem transferir o saldo devedor da fatura para uma instituição financeira que oferecer melhores condições de renegociação. É que entrou em vigor uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) - aprovada em dezembro do ano passado - que busca diminuir o endividamento e melhorar a capacidade de o consumidor se planejar. A resolução é a mesma que, desde janeiro, limitou os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% da dívida. O comentarista explica essa e outras mudanças. Ouça a conversa completa!