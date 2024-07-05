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Conversa de Bolso

Mudanças no cartão de crédito já estão em vigor; entenda o que mudou

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 12:01

Publicado em 

05 jul 2024 às 12:01
A consumidora alegou na Justiça que não tinha recursos para pagar a fatura do cartão de crédito
cartão de crédito Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que desde a segunda-feira (1º), os donos de cartão de crédito podem transferir o saldo devedor da fatura para uma instituição financeira que oferecer melhores condições de renegociação. É que entrou em vigor uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) - aprovada em dezembro do ano passado - que busca diminuir o endividamento e melhorar a capacidade de o consumidor se planejar. A resolução é a mesma que, desde janeiro, limitou os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% da dívida. O comentarista explica essa e outras mudanças. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 05-07-24.mp3

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