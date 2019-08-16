Mito ou planejamento? Saiba como fazer um salário baixo render muito

Nesta edição do Conversa de Bolso o comentarista Fernando Galdi traz as orientações que envolvem um tema que desperta atenção a muitos brasileiros: afinal, é possível fazer um salário considerado “baixo” render muito? Especialistas apontam que sucesso da saúde financeira nem sempre depende de ganhos altos e que com organização e controle é possível, ao menos, manter as contas em dia.
Uma das orientações apontadas por levantamento do portal “Valor Investe” estão criar uma reserva de emergência e pesquisar/pechinchar preços durante a compra, por exemplo. Confira!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 16-08-19