"Minha Casa, Minha Vida": entenda as novas regras e o que mudou

A Caixa Econômica Federal anunciou que começou a aplicar as novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida no último dia 7. Após mudanças aprovadas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a iniciativa terá aumento no subsídio do governo, redução da taxa de juros e alta no valor máximo do imóvel, para até R$ 350 mil. As faixas de renda também foram atualizadas. Entre as principais alterações no programa, estão o aumento do subsídio para aquisição de imóvel; a redução dos juros para financiamento de famílias com renda mensal de até R$ 2 mil e o aumento do valor máximo do imóvel que pode ser comprado pela maior faixa de renda.
As alterações vão atingir de forma diferente os beneficiários, que são divididos em três faixas de renda (também atualizadas): Faixa 1, com renda de até R$ 2.640 mensais; faixa 2, com renda de R$ 2.640,01 a R$ R$ 4.400 mensais; e faixa 3, com renda de R$ 4.400,01 a R$ 8.000 mensais. Este é o tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch. Entenda o que mudou e os seus impactos. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN CONVERSA DE BOLSO - 28-07-23