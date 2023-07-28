"Minha Casa, Minha Vida": entenda as novas regras e o que mudou

A Caixa Econômica Federal anunciou que começou a aplicar as novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida no último dia 7. Após mudanças aprovadas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a iniciativa terá aumento no subsídio do governo, redução da taxa de juros e alta no valor máximo do imóvel, para até R$ 350 mil. As faixas de renda também foram atualizadas. Entre as principais alterações no programa, estão o aumento do subsídio para aquisição de imóvel; a redução dos juros para financiamento de famílias com renda mensal de até R$ 2 mil e o aumento do valor máximo do imóvel que pode ser comprado pela maior faixa de renda.