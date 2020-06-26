Mesmo na crise, plataformas de investimentos ganham destaque

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz como destaque que, mesmo diante dos efeitos da crise do novo coronavírus, o mercado brasileiro de plataformas digitais de investimentos passa por um bom momento na primeira metade do ano. Levantamento realizado pelo site "Valor Investe" aponta que a taxa de juros na mínima histórica, educação financeira e mais tempo em casa formaram uma "tempestade perfeita" para que essas plataformas quase dobrassem o número de clientes de janeiro a maio de 2020. Além disso, a busca pelas plataformas digitais também decorre da necessidade dos clientes de reduzir seu custo de investimentos e aumentar seu leque de possibilidades. Confira as explicações!