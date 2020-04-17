Mesmo em baixa, B3 ganha 300 mil novos investidores em março

No mês de março, a Bolsa de Valores, a B3, registrou o pior desempenho em 22 anos, e o Ibovespa, seu principal índice, perdeu 29,90%. Mesmo assim, a bolsa de valores oficial do Brasil conquistou 298.871 investidores, chegando a marca de 2,272 milhões de pessoas físicas e jurídicas. O volume negociado só no segmento de ações, que contempla o mercado à vista e derivativos, subiu 110,6% em comparação com março de 2019, atingindo o montante de R$ 34,237 bilhões. Nesta sexta-feira (17), no quadro Conversa de Bolso, o comentarista Fernando Galdi explica esta procura, mesmo com a derrocada dos mercados. Acompanhe!