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Conversa de Bolso

Master será maior resgate da história do FGC; entenda como vai funcionar!

Ouça as explicações do comentarista Felipe Storch

Publicado em 21 de Novembro de 2025 às 12:01

Publicado em 

21 nov 2025 às 12:01
Fachada do Banco Master
Fachada do Banco Master Crédito: Banco Master/Divulgação
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação que depois da liquidação extrajudicial do Banco Master, determinada pelo Banco Central na última terça-feira (18), ao menos parte dos investidores e correntistas que mantinha recursos no Banco Master terá garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). De acordo com informações do "G1", o FGC é uma associação privada, sem fins lucrativos, que integra o Sistema Financeiro Nacional e atua na manutenção da estabilidade do sistema, na prevenção de crises bancárias e na proteção de depositantes e investidores. Na prática, funciona como um fundo privado que atua como um seguro. É ele quem garante que os recursos depositados ou investidos em um banco permaneçam protegidos caso a instituição financeira enfrente alguma crise ou dificuldade.
Instituições financeiras já começam, por exemplo, a notificar clientes que têm ativos do Banco Master em sua carteira sobre a decisão do BC. A crise ganhou ainda mais destaque após a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na segunda-feira (17). A Polícia Federal deteve o empresário no Aeroporto de Guarulhos, quando ele tentava fugir do país em um avião particular com destino a Malta, na Europa. Nesse cenário, perguntas surgem. Como ficam correntistas e investidores após a liquidação pelo BC? Como funciona a liquidação de um banco? O que é a proteção do FGC? O comentarista explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 21-11-25.mp3

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