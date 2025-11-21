Master será maior resgate da história do FGC; entenda como vai funcionar!

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação que depois da liquidação extrajudicial do Banco Master, determinada pelo Banco Central na última terça-feira (18), ao menos parte dos investidores e correntistas que mantinha recursos no Banco Master terá garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). De acordo com informações do "G1", o FGC é uma associação privada, sem fins lucrativos, que integra o Sistema Financeiro Nacional e atua na manutenção da estabilidade do sistema, na prevenção de crises bancárias e na proteção de depositantes e investidores. Na prática, funciona como um fundo privado que atua como um seguro. É ele quem garante que os recursos depositados ou investidos em um banco permaneçam protegidos caso a instituição financeira enfrente alguma crise ou dificuldade.