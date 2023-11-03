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Conversa de Bolso

Marco Legal das Garantias: Lula veta recuperação extrajudicial de automóveis

Felipe Storch explica o que é o Marco Legal das Garantias e qual será o impacto no mercado de crédito

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 12:09

Publicado em 

03 nov 2023 às 12:09
Guincho, carro guinchado, carro irregular
Veículos recolhidos por guincho Crédito: Arquivo AG
Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a sanção do “Marco Legal das Garantias”, lei que estabelece as novas regras para o uso de bens como garantia de empréstimos. Na edição publicada no Diário Oficial da União, porém, o presidente vetou o trecho que permitia a recuperação extrajudicial de automóveis. Durante a conversa, o comentarista explica o que é o Marco Legal das Garantias e qual será o impacto no mercado de crédito. Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 03-11-23

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