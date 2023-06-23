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Conversa de Bolso

Marco Legal das Criptomoedas entra em vigor no Brasil; saiba o que é

Ouça detalhes na participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 11:47

Publicado em 

23 jun 2023 às 11:47
Bitcoin, criptomoeda
Bitcoin, criptomoeda Crédito: Pexels
O Marco Legal das Criptomoedas entrou em vigor na última terça-feira (20) no país. O foco da legislação brasileira é na proteção de investidores e clientes, criando novas exigências para a operação das companhias e com tipificações específicas para crimes envolvendo ativos digitais. Entre os principais pontos, o texto inclui no Código Penal a punição contra fraudes e define regras para as exchanges (casas de negociação de criptomoedas). Até então, as regras não eram adaptadas para as operações que envolvem serviços de ativos virtuais. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch detalha as mudanças. 
CBN - Conversa de Bolso - 23-06-23.mp3

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