Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONVERSA DE BOLSO

Lição de pai com filhos viraliza e debate a educação financeira

Celson Placido, nome reconhecido do mercado financeiro, mostrou aos filhos como os juros podiam atingir suas mesadas

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 13:04

Publicado em 

12 jul 2019 às 13:04
Quando se trata de dinheiro, uma discussão comum a muitas famílias é a seguinte: qual é a hora e a forma certa de falar de educação financeira para as crianças? Um caso envolvendo uma família chamou a atenção na Internet nos últimos dias. No lugar de uma mesada, Celson Placido, nome reconhecido do mercado financeiro, dá uma semanada para os filhos. Toda sexta-feira, eles recebem R$ 10 que podem gastar com o que quiserem ou economizar.
Até que, em um determinado dia, as crianças queriam comprar um coelhinho e um cachorrinho para decorar o quarto, que custava R$ 60 cada um, mas não tinham todo o dinheiro em mãos. O que o pai fez? Antecipou o valor de R$ 60 e explicou que ia ficar sete sextas-feiras sem dar a semanada, em vez de seis. Ou seja, ia cobrar R$ 10 de juros pelo adiantamento do dinheiro. Este é um dos temas em destaques do Conversa de Bolso desta sexta-feira. O comentarista Fernando Galdi fala de educação financeira, juros e a relação com o dinheiro. Confira!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 12-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados