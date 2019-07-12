Lição de pai com filhos viraliza e debate a educação financeira

Quando se trata de dinheiro, uma discussão comum a muitas famílias é a seguinte: qual é a hora e a forma certa de falar de educação financeira para as crianças? Um caso envolvendo uma família chamou a atenção na Internet nos últimos dias. No lugar de uma mesada, Celson Placido, nome reconhecido do mercado financeiro, dá uma semanada para os filhos. Toda sexta-feira, eles recebem R$ 10 que podem gastar com o que quiserem ou economizar.

Até que, em um determinado dia, as crianças queriam comprar um coelhinho e um cachorrinho para decorar o quarto, que custava R$ 60 cada um, mas não tinham todo o dinheiro em mãos. O que o pai fez? Antecipou o valor de R$ 60 e explicou que ia ficar sete sextas-feiras sem dar a semanada, em vez de seis. Ou seja, ia cobrar R$ 10 de juros pelo adiantamento do dinheiro. Este é um dos temas em destaques do Conversa de Bolso desta sexta-feira. O comentarista Fernando Galdi fala de educação financeira, juros e a relação com o dinheiro. Confira!