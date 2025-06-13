LCI e LCA taxadas: vai valer a pena investir?

Nesta edição do “Conversa de Bolso” o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que o governo federal publicou, na última quarta-feira (11), uma medida provisória (MP) com alternativas à alta do Imposto sobre Operações (IOF), que havia sido implementada em maio e foi suavizada. O IOF, no entanto, ainda passará por algumas mudanças, decididas por decreto também publicado pelo governo.
O governo confirmou o fim da isenção de Imposto de Renda (IR) para investimentos em títulos como Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e debêntures incentivadas, que pagarão 5% de IR.
A alíquota de 5% de LCI e LCA passará a valer a partir de janeiro de 2026
A alíquota para apostas nas bets passará de 15% para 18% em outubro de 2025
CBN - Conversa de Bolso - 13-06-25.mp3