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Conversa de Bolso

LCI e LCA taxadas: vai valer a pena investir?

Ouça as dicas do comentarista Felipe Storch

Publicado em 13 de Junho de 2025 às 12:04

Publicado em 

13 jun 2025 às 12:04
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]LCI e LCA são isentos de imposto de renda para pessoas físicas e são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (Imagem: Ei Ywet | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição do “Conversa de Bolso” o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que o governo federal publicou, na última quarta-feira (11), uma medida provisória (MP) com alternativas à alta do Imposto sobre Operações (IOF), que havia sido implementada em maio e foi suavizada. O IOF, no entanto, ainda passará por algumas mudanças, decididas por decreto também publicado pelo governo.
O governo confirmou o fim da isenção de Imposto de Renda (IR) para investimentos em títulos como Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e debêntures incentivadas, que pagarão 5% de IR.
A alíquota de 5% de LCI e LCA passará a valer a partir de janeiro de 2026
A alíquota para apostas nas bets passará de 15% para 18% em outubro de 2025
CBN - Conversa de Bolso - 13-06-25.mp3

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