LCI e LCA taxadas: vai valer a pena investir?

[Edicase]LCI e LCA são isentos de imposto de renda para pessoas físicas e são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (Imagem: Ei Ywet | Shutterstock) Crédito:

Nesta edição do “Conversa de Bolso” o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que o governo federal publicou, na última quarta-feira (11), uma medida provisória (MP) com alternativas à alta do Imposto sobre Operações (IOF), que havia sido implementada em maio e foi suavizada. O IOF, no entanto, ainda passará por algumas mudanças, decididas por decreto também publicado pelo governo.

O governo confirmou o fim da isenção de Imposto de Renda (IR) para investimentos em títulos como Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e debêntures incentivadas, que pagarão 5% de IR.

A alíquota de 5% de LCI e LCA passará a valer a partir de janeiro de 2026

A alíquota para apostas nas bets passará de 15% para 18% em outubro de 2025