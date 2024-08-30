LCD: regras aprovadas para o novo título de renda fixa; entenda

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que investimento de renda fixa semelhante às Letra de Crédito Agrícola (LCA) e Letra de Crédito Imobiliário (LCI), oferecidas por bancos e corretoras, a Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD) entrou em vigor no fim de julho e foi regulamentada no último dia 22, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Criada por meio de uma lei (nº 14.937) neste ano, a LCD vai servir como forma de captação de recursos para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e bancos de desenvolvimento estaduais. Os recursos serão destinados ao financiamento de projetos de infraestrutura, pesquisa e outras áreas ligadas ao desenvolvimento do país. De forma prática, como vai funcionar? Como posso aderir? O comentarista explica.