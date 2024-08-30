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Conversa de Bolso

LCD: regras aprovadas para o novo título de renda fixa; entenda

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 11:20

Publicado em 

30 ago 2024 às 11:20
ações, mercado financeiro, investimentos, carteira, bolsa de valores
ações, mercado financeiro, investimentos, carteira, bolsa de valores Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que investimento de renda fixa semelhante às Letra de Crédito Agrícola (LCA) e Letra de Crédito Imobiliário (LCI), oferecidas por bancos e corretoras, a Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD) entrou em vigor no fim de julho e foi regulamentada no último dia 22, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Criada por meio de uma lei (nº 14.937) neste ano, a LCD vai servir como forma de captação de recursos para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e bancos de desenvolvimento estaduais. Os recursos serão destinados ao financiamento de projetos de infraestrutura, pesquisa e outras áreas ligadas ao desenvolvimento do país. De forma prática, como vai funcionar? Como posso aderir? O comentarista explica. 
CBN - Conversa de Bolso - 7.45s - 30-08-24.mp3

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