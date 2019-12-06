Já ouvir falar do "cashback"? Conheça suas vantagens

Você já ouviu falar do "cashback"? Do inglês "dinheiro de volta", é um programa de recompensa que reembolsa o consumidor com uma porcentagem do montante gasto em um pagamento. Ou seja, quando você efetua uma compra, parte do dinheiro é devolvido. Nos Estados Unidos, o sistema já é bastante comum e as empresas já faturaram mais de US$ 1 bilhão com a funcionalidade. Aqui no Brasil, o sistema ainda engatinha, mas especialmente no ES, se tronou popular através de uma startup de pagamentos. Mas quais são as vantagens para o consumidor? E para os comerciantes? Quem esclarece é o comentarista Fernando Galdi, no Conversa de Bolso desta sexta-feira (06).