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CONVERSA DE BOLSO

IR: Câmara aprova prorrogação da entrega da declaração para julho

Ouça as orientações do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 11:35

Publicado em 

16 abr 2021 às 11:35
 Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi repercute a notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (13) projeto que prorroga, até 31 de julho, o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física referente aos rendimentos de 2020. A proposta, que já passou pelo Senado, segue agora para a sanção presidencial. Vale lembrar que a data inicial para entrega era 30 de abril, mas a Receita Federal prorrogou por mais um mês, até 31 de maio. No ano passado, o prazo também foi prorrogado por decisão administrativa, motivada pela pandemia de covid-19. Confira as explicações do comentarista!
Conversa de Bolso - 16-04-21.mp3

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