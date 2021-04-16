IR: Câmara aprova prorrogação da entrega da declaração para julho

Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi repercute a notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (13) projeto que prorroga, até 31 de julho, o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física referente aos rendimentos de 2020. A proposta, que já passou pelo Senado, segue agora para a sanção presidencial. Vale lembrar que a data inicial para entrega era 30 de abril, mas a Receita Federal prorrogou por mais um mês, até 31 de maio. No ano passado, o prazo também foi prorrogado por decisão administrativa, motivada pela pandemia de covid-19. Confira as explicações do comentarista!