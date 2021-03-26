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CONVERSA DE BOLSO

IR 2021: saiba como declarar investimentos em ações

Ouça as explicações de Fernando Galdi

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:45

Publicado em 

26 mar 2021 às 11:45
Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi continua a série de tira-dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2021. O tema é como declarar investimentos em ações. Isso porque esse tipo de negócio possui uma modalidade diferente de pagamento de impostos. Todos os ganhos obtidos na Bolsa precisam ser pagos sempre no mês seguinte à venda das ações. E é preciso se atentar: vendas de ações superiores ao montante de R$ 20 mil no mesmo mês pagam imposto, sob alíquota de 15 a 20%, dependendo se a operação é swing-trade ou day-trade. Confira todas as explicações do comentarista!
Conversa de Bolso - 26-03-21.mp3

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