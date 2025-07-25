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Conversa de Bolso

IOF mais alto: o que muda na prática? Especialista explica!

Ouça as explicações do comentarista Felipe Storch

Publicado em 25 de Julho de 2025 às 11:57

Publicado em 

25 jul 2025 às 11:57
IOF, imposto
IOF, imposto Crédito: Shutterstock
A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de restabelecer quase a totalidade do decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) provocou a quarta mudança nas alíquotas em quase dois meses. Com exceção do risco sacado, as alíquotas que vigoravam até 25 de junho, quando o Congresso Nacional derrubou o decreto do governo, voltaram a vigorar. Então, como fica agora para operações de crédito, câmbio e até investimentos e previdência privada? Para o cidadão e as empresas, as mudanças voltam a apertar o bolso, com alíquotas maiores sobre essas? Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CONVERSA DE BOLSO - 25-07-25

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