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Conversa de Bolso

Investiu FGTS na Eletrobras? Já é possível migrar para fundos que compram qualquer tipo de ação

O tema é destaque da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 11:50

Publicado em 

16 dez 2022 às 11:50
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Uma das perguntas mais comuns entre os trabalhadores que usaram recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para a compra ações da Eletrobras era quando seria possível movimentar o dinheiro. A primeira barreira acabou de ser superada: passados seis meses da operação que resultou na privatização da companhia, agora é possível transferir os recursos aplicados na Eletrobras por meio de Fundos Mútuos de Privatização (FMPs) – para outras carteiras do tipo, como as que compram papéis da Vale ou da Petrobras. O tema é destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com a comentarista Neyla Tardin. 
Conversa de Bolso -16-12-22.mp3

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