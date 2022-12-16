Investiu FGTS na Eletrobras? Já é possível migrar para fundos que compram qualquer tipo de ação

Uma das perguntas mais comuns entre os trabalhadores que usaram recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para a compra ações da Eletrobras era quando seria possível movimentar o dinheiro. A primeira barreira acabou de ser superada: passados seis meses da operação que resultou na privatização da companhia, agora é possível transferir os recursos aplicados na Eletrobras por meio de Fundos Mútuos de Privatização (FMPs) – para outras carteiras do tipo, como as que compram papéis da Vale ou da Petrobras. O tema é destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com a comentarista Neyla Tardin.