Investir em imóvel para aluguel é uma boa saída com os juros baixos?

O preço médio do aluguel fechou o mês de janeiro com alta de 0,21%, segundo o Índice FipeZap de Locação Residencial, que acompanha o valor do aluguel de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras. O resultado mostra uma desaceleração do valor de locação, após avanço de 0,43% em dezembro. Qual o impacto disso no bolso do capixaba? Quem responde é Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. Acompanhe as explicações do comentarista!
Mesmo com o desempenho positivo no mês passado, a variação do aluguel continuou abaixo da inflação registrada pelo IPCA, de 0,25%, e pelo IGP-M, de 2,58%. Isso significa que, descontando a inflação, o Índice FipeZap apresenta uma queda real do preço médio do aluguel residencial.
Conversa de Bolso - 19-02-21