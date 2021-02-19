Investir em imóvel para aluguel é uma boa saída com os juros baixos?

O preço médio do aluguel fechou o mês de janeiro com alta de 0,21%, segundo o Índice FipeZap de Locação Residencial, que acompanha o valor do aluguel de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras. O resultado mostra uma desaceleração do valor de locação, após avanço de 0,43% em dezembro. Qual o impacto disso no bolso do capixaba? Quem responde é Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. Acompanhe as explicações do comentarista!