Investir em ETFs é seguro? Pode ser o seu primeiro investimento na Bolsa, explica especialista

Nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch, o assunto em destaque são os chamados ETFs (Exchange Traded Funds) ou Fundos de Índice. O ETF é, basicamente, um fundo de investimento com cotas negociadas na Bolsa de Valores. Eles também são chamados de “fundos de índice”, um apelido que explica a funcionalidade desse tipo de investimento. Assim, ao adquirir cotas de um ETF referenciado em um índice de ações ou índice de renda fixa, o investidor passa a deter indiretamente todas as ações ou títulos da carteira deste índice, e na mesma proporção que cada uma delas representa do índice, sem precisar comprar separadamente os papéis de cada empresa ou os títulos. O comentarista explica se vale a pena mesmo investir nesse tipo de negócio, quais são seus riscos e o perfil de investidor que procura. Ouça a conversa completa!