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Conversa de Bolso

Investir em ETFs é seguro? Pode ser o seu primeiro investimento na Bolsa, explica especialista

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 20 de Março de 2026 às 11:36

Publicado em 

20 mar 2026 às 11:36
Bolsa de Valores, investimentos
Bolsa de Valores, investimentos Crédito: Reprodução
Nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch, o assunto em destaque são os chamados ETFs (Exchange Traded Funds) ou Fundos de Índice. O ETF é, basicamente, um fundo de investimento com cotas negociadas na Bolsa de Valores. Eles também são chamados de “fundos de índice”, um apelido que explica a funcionalidade desse tipo de investimento. Assim, ao adquirir cotas de um ETF referenciado em um índice de ações ou índice de renda fixa, o investidor passa a deter indiretamente todas as ações ou títulos da carteira deste índice, e na mesma proporção que cada uma delas representa do índice, sem precisar comprar separadamente os papéis de cada empresa ou os títulos. O comentarista explica se vale a pena mesmo investir nesse tipo de negócio, quais são seus riscos e o perfil de investidor que procura. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -20-03-26.mp3

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