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Conversa de Bolso

Investimento que promete dinheiro rápido? Saiba como não cair em golpes!

Ouça as dicas do comentarista  Felipe Storch

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 11:36

Publicado em 

28 abr 2023 às 11:36
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho
"Não existe dinheiro fácil". A expressão popular também é muito comum quando se fala do mercado de investimentos e o risco de golpes!  Mas como não cair em golpes? Você precisa ficar atento para não aplicar o seu dinheiro em falsas promessas no mercado. Este é o tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch. Entre as orientações estão:
Conversa De Bolso - 4.52s - 28-04-23.mp3
AS DICAS DO FELIPE:
1- Desconfie de promessas milagrosas
2- Veja de onde vem a rentabilidade prometida
3- Atenção aos padrões
4- Mantenha a calma
5- Cheque a reputação das empresas

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