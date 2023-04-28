Investimento que promete dinheiro rápido? Saiba como não cair em golpes!

"Não existe dinheiro fácil". A expressão popular também é muito comum quando se fala do mercado de investimentos e o risco de golpes! Mas como não cair em golpes? Você precisa ficar atento para não aplicar o seu dinheiro em falsas promessas no mercado. Este é o tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch. Entre as orientações estão: