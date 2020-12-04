Investimento: Carteira digital rende mais que conta bancária? Entenda

Nesta edição do Conversa de Bolso, o tema é sugestão do ouvinte Vitor: ele trouxe o seguinte questionamento: "No banco que tenho conta, os meus investimentos estão rendendo 98% do CDI, segundo a gerente. O meu aplicativo de pagamento eletrônico está me oferecendo 210% do CDI. Onde estão a pegadinha? Devo mudar os investimentos? Assunto para Fernando Galdi! O comentarista responde a pergunta do ouvinte e analisa: devo mudar toda reserva para o maior rendimento? Devo diversificar e aplicar nos dois? Acompanhe!