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CONVERSA DE BOLSO

Investimento: Carteira digital rende mais que conta bancária? Entenda

Ouça as dicas de Fernando Galdi

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 13:05

Publicado em 

04 dez 2020 às 13:05
Nesta edição do Conversa de Bolso, o tema é sugestão do ouvinte Vitor: ele trouxe o seguinte questionamento: "No banco que tenho conta, os meus investimentos estão rendendo 98% do CDI, segundo a gerente. O meu aplicativo de pagamento eletrônico está me oferecendo 210% do CDI. Onde estão a pegadinha? Devo mudar os investimentos? Assunto para Fernando Galdi! O comentarista responde a pergunta do ouvinte e analisa: devo mudar toda reserva para o maior rendimento? Devo diversificar e aplicar nos dois? Acompanhe!
Conversa de Bolso - 04-12-20

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