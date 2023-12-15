INSS: aposentadoria terá mudança em 2024; como fica?

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque que em 2024, como acontece a cada virada de ano, as exigências para se aposentar pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficarão mais rígidas. A Reforma da Previdência Social, aprovada há quatro anos, instituiu regras de transição que vão se tornando cada vez mais restritivas com o passar do tempo. É como uma "escadinha", com degraus cada vez mais altos para conseguir se aposentar. A partir de 1º de janeiro de 2024 sobem a idade mínima e os pontos necessários para a aposentadoria. Isso porque a regra de transição estabeleceu um sistema de pontuação progressivo, que engloba a soma do tempo de contribuição e idade. Assim, a cada ano homens e mulheres precisarão somar mais pontos para obter o direito de se aposentar, até ser alcançado o limite de 100 pontos para mulheres, em 2033, e de 105 pontos para os homens, em 2029. Ouça a conversa completa!